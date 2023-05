Wochenende im Zeichen des Laufsports

Im Rahmen des Wein-Berg-Laufs müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zehn Kilometer durch die Weinberge im Mittelburgenland bei Neckenmarkt laufen. Dieser Challenge stellten sich am Samstag rund 150 Läuferinnen und Läufer.

Wetter als Herausforderung

Am schnellsten absolvierte die Strecke Lukas Beiglböck, vom Verein Leichtathletik Mittelburgenland, er überquerte nach 40:18 Minuten die Ziellinie und kürte sich damit auch zum Landesmeister im Berglauf. Bei den Damen gewann seine Teamkollegin Natalia Steiger Rauth mit einer Zeit von 46:42 Minuten.

ORF

Bereits am Freitag nahmen bei strömenden Regen rund 400 Laufbegeisterte den Stadtlauf in Eisenstadt in Angriff. Gelaufen wurde in verschiedensten Disziplinen. Neben Laufbewerben für Kinder gab es erstmals auch einen eigenen Special-Olympics-Bewerb, mit 50 Starterinnen und Startern. Den Hauptbewerb über die zehn Kilometer gewann der Ire Vincent McKenna mit 32:52 Minuten. Die Siegerin über die zehn Kilometer bei den Damen kam mit Natalie Frank aus dem Burgenland. Sie lief die zehn Kilometer in 41:43 Minuten.