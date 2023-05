Telefonseelsorge: Zahl der Anfragen steigt

Vor 25 Jahren erhielt die Telefonseelsorge in Österreich den „amtlichen Notrufstatus“. Die Telefonseelsorge ist dadurch analog zu den Blaulichtorganisationen von jedem Telefon aus in Österreich unter der Nummer 142 rund um die Uhr kostenlos erreichbar.

180.000 Beratungen im vergangenen Jahr

Die auch als „psychosozialer Notruf“ bezeichnete Einrichtung gilt als Österreichs telefonische Erstanlaufstelle in Krisen. So wurden im Jahr 2022 österreichweit knapp 181.000 Beratungen per Telefon, Mail oder Chat durchgeführt – im Vergleich zu 2019 mit 156.200 und 2020 mit 171.400 Gesprächen eine steigende Tendenz. In der Hochphase der Pandemie, im Jahr 2021, erreichte die Zahl der Anfragen mit rund 183.400 den Höchststand der vergangenen vier Jahre.

Die Hauptaufgaben der Telefonseelsorge bestehen in Krisenintervention und Lebenshilfe. Unter der Nummer 142 oder per Mail/Chat können die Anrufenden und Userinnen und User anonym über ihre Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste und Nöte sprechen – und das innerhalb der eigenen vier Wände, in der Akutsituation, ohne einen Beratungstermin vereinbaren zu müssen.

Großteil der Kontaktanfragen von Frauen

Die Telefonseelsorge der Diözese Eisenstadt betreuen rund 80 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den verschiedensten Quellenberufen, die alle eine Ausbildung in personenzentrierter Gesprächsführung absolviert haben. Sie stehen den Menschen in ihrer Not, ihrer Trauer, bei Fragen nach dem Sinn des Lebens und der eigenen Zukunft bei, begleiten sie bei Bedarf für eine Weile auf ihrem Weg, stützen und motivieren sie und verweisen auf weiterführende Hilfsangebote.

Die Telefonseelsorge wird zu 71 Prozent von Frauen und zu 29 Prozent von Männern kontaktiert. Die meisten Anrufenden sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. An die Onlineberatung – Beratung per Mail und Chat – wenden sich vorwiegend Jüngere: 48 Prozent der Ratsuchenden in der Mailberatung und 58 Prozent der Userinnen und User sind unter 30 Jahre alt.