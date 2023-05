Chronik

Drei Verletzte nach zwei Verkehrsunfällen bei Pöttsching

Bei Pöttsching (Bezirk Mattersburg) kam es am Freitagabend zu zwei Verkehrsunfällen. Ein Auto landete im Graben und blieb auf der Fahrbahn stehen, ein anderes überschlug sich und blieb auf der Wiese eines Reitstalles neben der Straße liegen. Drei Personen wurden bei den Unfällen verletzt und in die Ambulanz des Krankenhauses in Eisenstadt gebracht.