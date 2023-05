Startschwierigkeiten für heimische Erdbeeren

Normalerweise startet die Erdbeersaison im Burgenland Mitte Mai. Der kalte April und der kühle Mai verzögerten aber das Wachstum. Doch das nasskalte Wetter wirkt sich nicht negativ aus. Im Gegenteil, das aktuelle Wetter hat sogar positive Effekte.

„Erdbeeren werden größer und fruchtiger“

Die kühlen Temperaturen seien gut für die Erdbeeren, da die Früchte dadurch gut ausreifen könnten, wodurch sie größer und süßer werden würden, erklärte Obstbauer Michael Habeler. Das Wetter macht den Erdbeerbauern nicht zu schaffen, Probleme hingegen bereitet ihnen die hohe Inflation.

ORF

Sowohl der Preis der Pflanzen, als auch der Substrate und der Gefäße sei um circa 35 Prozent gestiegen. Man könne diese Preissteigerungen allerdings nicht vollständig an die Kundinnen und Kunden weitergeben, da die Erdbeeren sonst zu teuer wären, so Habeler.

Erdbeerverkauf in Wiesen

Kilopreis leicht gestiegen

Derzeit gibt es in Wiesen nur Erdbeeren aus Folientunneln. Diese werden in Geschäften in der Region und ab Hof verkauft. Die Erdbeeren aus Wiesen werden pro Kilogramm um zwölf Euro ab Hof angeboten. Im Vorjahr kostete ein Kilogramm 11,50 Euro. Der Großteil der Erdbeeren, die es jetzt in den Supermärkten und auf Straßenverkaufsständen gibt, sind aber laut Habeler importiert. In erster Linie kommen sie aus Italien und Spanien.