Burgenlandliga: Meisterfeier vertagt

Für den SV Oberwart war es der 18. Sieg in Folge in der Burgenlandliga. Der klare Tabellenführer gewann das Süd-Derby zu Hause gegen den UFC Markt Allhau mit 3:0. Alle drei Treffer erzielte Toptorjäger Thomas Herrklotz. Er hält damit bereits bei 29 Saisontreffern.

Aufstieg Formsache

„Der Gegner hat genau gewusst, was wir vorhaben, deswegen ist es uns sehr schwergefallen. Wir waren sicher nicht bei 100 Prozent“, so Thomas Herrklotz. Auch wenn man alleine an der Tabellenspitze stehe, werde einem nichts geschenkt, weil in Oberwart jeder Gegner doppelt motiviert sei, jeder wolle die Serie brechen, erklärte Trainer Patrick Tölly.

ORF

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Parndorf bertägt vier Runden vor Saisonende weiterhin elf Punkte, denn auch die Parndorfer gewannen gegen Pinkafeld mit 4:1. Die Titelentscheidung wurde damit vertagt, ist allerdings nur noch Formsache. Oberwarts Präsident Gerhard Horn kann bereits für die Regionalliga planen. Der Kader sei Ost-Liga reif, man werde sich aber dennoch auf gewissen Positionen verstärken", so Horn.

Freud und Leid in der Regionalliga

Im Kampf um den Klassenerhalt musste sich Rudersdorf dem SC Ritzing 1:2 geschlagen geben. Aber auch Andau kassierte eine 0:1 Niederlage gegen Klingenbach. Deutschkreutz schlug Bad Sauerbrunn mit 3:0. In der Regionalliga Ost setzte Draßburg ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die Burgenländer gewannen gegen den Tabellenzweiten Elektra mit 2:1, und verließen somit vorerst die Abstiegsplätze. Neusiedl musste sich Krems zu Hause mit 2:0 geschlagen geben und blieb Tabellenzehnter. Der ASV Siegendorf trifft am Samstag um 16 Uhr auswärts auf Donaufeld.