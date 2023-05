Nova Rock kämpft mit Teuerung

Laut Nova Rock Intendant Ewald Tater spüre man die Teuerung in allen Bereichen. Neben den gestiegenen Preisen, gebe es heuer aber auch einen Personalengpass. Es habe wesentlich länger gedauert alle Stellen zu besetzen als normalerweise üblich, so Tatar.

Preise für Bühnen verdoppelt

Die Teuerung schlägt sich beim Nova Rock, neben den gestiegenen Preisen für Essen und Trinken, vor allem auf die Bühnen nieder. Eine Stage am Nova Rock koste heuer zwischen 70 und 100 Prozent mehr als vor einem Jahr, erklärte Ewald Tatar. Diese Preise könne und wolle man aber nicht eins zu eins an die Zuschauer weitergeben. „Die Karten können nicht doppelt so viel kosten“, so Tatar.

APA/FLORIAN WIESER

Derzeit sind noch Tickets erhältlich, ein Tageseintritt kostet auf der offiziellen Homepage 115 Euro. Zusätzlich musste man beim Nova Rock heuer 300.000 Euro extra für die Infrastruktur investieren. Da aufgrund der starken Regenfälle im Vorjahr fast alle Wege weggeschwemmt wurden, mussten diese heuer neu geschottert und befestigt werden.