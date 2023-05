Soziales

Hilfswerk zahlt Treueprämie für Pflegekräfte

Am internationalen Tag der Pflege machte das Hilfswerk Burgenland am Freitag auf den Personalmangel in der Pflege aufmerksam und kündigte an, eine Treueprämie an seine Pflegekräfte auszubezahlen. Außerdem bietet das Hilfswerk jetzt 24-Stunden-Betreuung an.