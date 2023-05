Brauer über ESC: „Mehr Zuschauer kann man nicht haben“

Bereits zum 25. Mal lud Autor und Journalist Peter Menasse prominente Gäste zum Gespräch, die Spannendes aus ihrem Leben zu erzählen wissen. Sängerin Timna Brauer sprach über den Song Contest und das Leben in zwei Kulturkreisen, nämlich Österreich und Israel.

Kunst und Kultur von Beginn an wichtig gewesen

Diese zwei Länder würden symbolisieren, was in ihr sei. Es sei keine Spaltung, sondern eine Ergänzung und ein Privileg. Sie würde keinen Teil eintauschen wollen, so Brauer. Dass Timna Brauer Künstlerin geworden ist, zeichnete sich schon als Kind ab. Die Tochter von Maler und Liedermacher Arik Brauer wuchs umgeben von Kunst und Kultur auf. „Ich dachte als Kind immer, dass alle Väter den ganzen Tag über malen, tanzen und musizieren, weil das Ambiente schon seit den ersten Lebensjahren so war. Es war eine wunderbare Kindheit“, erzählte Brauer.

ORF

Ihren ersten großen Auftritt hatte Timna Brauer 1986 beim Eurovision Song Contest in Norwegen. Mit großer Freude erinnerte sie sich bei ihrem Besuch im Studio an dieses Erlebnis. Man könne nicht mehr Zuschauer als beim Song Contest haben und deswegen habe sie die drei Minuten ausgekostet und genutzt. Es sei ein toller Moment gewesen, so Brauer. Timna Brauer ist eine vielseitige Künstlerin und ein großer Fan des Burgenlandes. Man werde im Burgenland sehr entspannt und familiär aufgenommen. Das erinnere sie ein bisschen an Israel, so die Künstlerin.