Überfall mit Dolch: Drei Jahre Haft

Der Burgenländer war gerade in seiner Garage mit Holzarbeiten beschäftigt, als ihn der 50-Jährige Ende Mai 2021 ansprach. Der vermeintliche ukrainische Flüchtling erzählte ihm, er habe einen Job als Koch und Kellner in Mattersburg bekommen, brauche dafür ein Monatsticket und werde das Geld mit dem ersten Gehalt zurückzahlen. Als sich der 73-Jährige weigerte, ihm Geld zu geben, soll der Angeklagte einen Militärdolch mit einer 20 Zentimeter langen Klinge gezückt und ihm an den Bauch gehalten haben.

Weitere Opfer um Geld betrogen

Daraufhin habe er ihm 40 Euro gegeben, sagte der Pensionist. Die Aufforderung, mit ihm in sein Haus zu gehen, um mehr Geld zu holen, habe er mit einer Lüge zurückgewiesen. Danach sei der Mann geflohen. Der Angeklagte bekannte sich zum schweren Raub nicht schuldig, gestand aber ein, in acht weiteren Fällen mit nahezu derselben Geschichte Leute um Geld betrogen zu haben und zwei Personen verletzt zu haben, weil sie ihm kein Geld geben wollten. Eine Waffe habe er nie verwendet, der 73-Jährige, der ihn als Täter identifiziert hatte, müsse sich irren, beteuerte der 50-Jährige.

Der Schöffensenat befand den Mann, der in einem weiteren Fall auch eine Geldbörse gestohlen haben soll, in allen Anklagepunkten für schuldig. Zusätzlich zu den drei Jahren Haft widerrief Richterin Karin Knöchl vorangegangene bedingte Strafen von insgesamt acht Monaten – auch diese muss der 50-Jährige nun absitzen. Er kündigte eine Nichtigkeitsbeschwerde an.