Leier eröffnete neues Werk in Rumänien

Das Unternehmen Leier besitzt insgesamt mehr als 40 Werke, die meisten davon in Osteuropa. Das neu eröffnete Werk in Rumänien ist das Östlichste. Von Iasi aus sollen künftig Ziegeln und Betonfertigteile in die Region geliefert werden.

„Rumänien strategisch wichtiger Markt“

Die im Werk produzierten Ziegel und Betonfertigteile, werde man nach Moldavien in den nordöstlichen Teil Rumäniens, sowie nach Bukarest und in die Ukraine liefern. Die Produkte würden für den Bau von Einfamilienhäusern bis hin zu Wohnkomplexen mit mehreren Stockwerken verwendet werden, so Geschäftsführer Thomas Ebner.,

Im Eigentum der Firma Leier ist der Standort in Iasi bereits seit 2018. Das größte Ziegelwerk des Landes übernahm das Unternehmen vom rumänischen Hersteller Brikston. Neu ist jetzt ein Betonwerk, für das die Struktur einer bereits bestehenden Fabrikhalle grundlegend erneuert wurde. Rund 60 Millionen Euro investierte das Unternehmen in den Umbau.

200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt

Man verhandle seit 40 Jahren über das Werk in Iasi und es sei vor vier Jahren gelungen, dass man es über einen Fonds gekauft habe. Rumänien sei ein wichtiger Markt für die Zukunft, deshalb sei es ein wichtiger strategischer Schritt gewesen, so Unternehmensgründer Michael Leier. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Iasi beschäftigt. Sie sollen pro Jahr bis zu 700.000 Paletten Ziegel und Betonfertigteile produzieren.