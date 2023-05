Sharma: Gewinnabschöpfung direkt zu Kunden

Doch Sharma fordert, das eingenommene Geld den Energiekunden zurückzugeben. Wenn auf der Erzeugerseite abgeschöpft werde, fände er es wichtig, dass diese Gewinne auch direkt bei den Endkunden ankämen und damit die Preise gesenkt würden.

Derzeit würde abgeschöpft und Gewinne gingen direkt an den Bund, so Sharma. Damit werde ein Teil der Strompreisbremse finanziert und vielleicht auch andere Maßnahmen. „Aber wichtig ist, dass eins zu eins, das, was abgeschöpft ist, wirklich bei den Haushaltskunden wieder ankommt“, sagte Sharma.

FPÖ kritisiert Prerise der Burgenland Energie

Kritik an der Burgenland Energie kam am Donnerstag vom FPÖ-Landesparteisekretär und Nationalratsabgeordneten, Christian Ries. Die Burgenland Energie habe im Jänner die Strompreise im Vergleich zu anderen Anbietern mehr als verdoppelt. Gegenüber der Energie Klagenfurt etwa sei die Burgenland Energie um das Doppelte teurer gewesen und gegenüber der TIWAG sogar beinahe um das Dreifache.