Sport

Promis werben für Tischtennis-EM

Der österreichische Tischtennis-Verband feiert sein 100-jähriges Bestehen, im Burgenland blickt man auf 75 Jahre zurück. Außerdem findet nächstes Jahr die EM in Linz statt. Bei einem Promi-Turnier am Mittwoch in Neusiedl am See wurde die Werbetrommel für Heim-EM gerührt.