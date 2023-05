Neues Gesetz soll Ehrenamt stärken

Rund 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer engagieren sich in 4.900 Vereinen ehrenamtlich. Die immer komplexeren Regeln und Vorlagen hielten in den vergangenen Jahren viele davon ab, in Vereinen Verantwortung zu übernehmen. Nach einem Reformprozess mit Freiwilligenverbänden hat die Bundesregierung nun ein neues Freiwilligengesetz auf den Weg gebracht.

Mehr Geld für Sozial-, Umweltjahr und Gedenkdienst

Der Kernpunkt ist eine bundesweite Service- und Kompetenzstelle, die ehrenamtliche Organisationen in Rechtsfragen beraten und vernetzen soll. Wer ein Freiwilliges Sozialjahr, ein Umweltjahr oder einen Gedenkdienst im Ausland leistet, soll zukünftig 500 statt 270 Euro pro Monat und ein kostenloses Klimaticket bekommen. Rettungsdienste und Zivilschutzverbände sollen mit finanziellen Mitteln für Investitionen in Ausrüstung und Fahrzeuge unterstützt werden. Außerdem gibt es einen Energiekostenzuschuss, der helfen soll, die hohen Energiekosten abzufedern.

Sascha Krikler von der burgenländischen Bürgerinitiative „Rettet die Vereinsfeste“ fordert die möglichst rasche Umsetzung der Maßnahmen. Die Reform soll noch vor dem Sommer beschlossen werden und im Herbst in Kraft treten.