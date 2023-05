Überblick über Corona-Testmöglichkeiten

Das Land Burgenland überwacht das Infektionsgeschehen weiterhin sehr genau. Verspürt man die typischen Symptome – also etwa Husten, Fieber, Kopfweh – soll man weiterhin abklären, ob es sich um eine Coronavirusinfektion handelt, sagt Nicole Schlaffer von der Gesundheitsabteilung des Landes. „Wenn man Symptome verspürt, kann man zuhause gleich einen Antigen-Test machen, wenn man einen zuhause hat. Oder einen PCR-Test. Man kann sich nach wie vor bei 1450 melden oder geht in eine Apotheke oder macht einen Gurgeltest und wartet bis man das Ergebnis hat“, so Schlaffer.

ORF

Das Absondern im Fall einer Infektion – also die Heimquarantäne – gibt es nicht mehr. Diese Maßnahme wurde durch die sogenannte Verkehrsbeschränkung ersetzt. Verkehrsbeschränkung bedeutet, dass man weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, aber bestimmte Vorgaben einhalten muss, so Schlaffer.

„Insbesondere ist das die Maskenpflicht in bestimmten Settings, das heißt, wenn ich Kontakt habe zu anderen Personen im Freien oder auch in geschlossenen Räumen, muss ich Maske tragen und ich darf nicht Settings mit besonders vulnerablen Gruppen betreten, als das sind Krankenhäuser, Altenwohn- und Pflegeheime oder auch Arztpraxen“, sagt Schlaffer.

Infektionszahlen sinken weiter

Die Infektionszahlen sinken weiter. Wurden vor knapp zwei Monaten noch mehr als 2.100 Infizierte gemeldet, sind es aktuell nicht einmal mehr 300.

ORF

Kostenlose PCR- und Antigentests gibt es noch bis zum 30.Juni. An diesem Tag enden nämlich sämtliche Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich und damit auch die Gratis-Tests.