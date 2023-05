Chronik

Mordversuch mit Hammer: Einweisung beantragt

Ein Burgenländer, der Ende Februar im Bezirk Neusiedl am See versucht haben soll, seinen Vater mit einem Hammer zu erschlagen, soll in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden. Das beantragte die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Eisenstadt, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch gegenüber der APA.