Neues Hotel in Weiden am See

Vor knapp zwei Wochen eröffnete das Boutique-Hotel „Nils am See“ direkt neben dem Seebad in Weiden seine Pforten. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zu den renommierten Restaurants „Blaue Gans“ und „Das Fritz“. Ein Standort, der so bewusst gewählt worden sei, so Hoteldirektor Alexander Youssef. Die Gäste wolle man mit der Kombination aus Kulinarik und Sport anlocken.

Wassersport ist am See wegen des niedrigen Wasserstands nach wie vor nur eingeschränkt möglich. Das war auch vor dem Baustart des „Nils“ vor rund eineinhalb Jahren schon bekannt. Youssef sieht dennoch großes Potenzial in dem Projekt. „Meines Wissens nach waren wir immer überzeugt davon, dass ein Hotel hier auf diesem Standort funktionieren wird. Dementsprechend hat man auch das Angebot geschnürt, dass man auch autark als Hotel funktioniert und nicht nur mit der Region“, so der Hoteldirektor.

Platz für 180 Gäste

Bestechen will das „Nils“ neben dem hoteleigenen Restaurant und dem Wellnessbereich vor allem durch sein ausgefallenes Design, das an das Innere eines Kreuzfahrtschiffs erinnert. Bis zu 180 Gäste finden in den 66 Zimmern Platz.