Sport

Ujvary: Respektable Leistung gegen Thiem

Beim Spiel „David gegen Goliath“ beim Challenger-Turnier in Mauthausen am Dienstag ist die Sensation ausgeblieben: Der 18-jährige Güssinger Matthias Ujvary schlug sich wacker gegen die Nummer eins Dominic Thiem, verlor aber klar in zwei Sätzen.