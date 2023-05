Nord-Süd-Gefälle bei Immobilienpreisen

Besonders teuer sind Immobilien im Burgenland vor allem im Norden: Eine Eigentumswohnung im Erstbezug kostet in Neusiedl am See 3.250 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Eisenstadt mit 2.775 Euro. Zum Vergleich: In Jennersdorf liegt der Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung bei knapp 2.000 Euro.

Bauland und Betriebsgrundstücke wurden teurer

Der Immobilienpreisspiegel bringt aber noch weitere interessante Kennzahlen hervor: Bauland ist im Burgenland im Vorjahr um knapp 5,5 Prozent teurer geworden. Das ist der niedrigste Wert unter den neun Bundesländern. Der Preisanstieg bei Betriebsgrundstücken hingegen liegt im Burgenland bei 10,5 Prozent – so hoch wie sonst nirgends in Österreich.

Im zweiten Halbjahr des Vorjahres ist die Nachfrage nach Immobilien jedenfalls gesunken – aufgrund steigender Zinsen, strengerer Kreditvergaberichtlinien sowie der hohen Inflation. Als Besonderheit im Burgenland wird im Immobilienpreisspiegel die Baulandmobilisierungsabgabe gesehen. Die Wirtschaftskammer erwartet eine Abflachung der Preisentwicklung – bis hin zu einem Rückgang der Preise.