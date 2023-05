Gunners denken schon an nächste Saison

Die Gunners wollen ihrem bisherigen Weg auch in der kommenden Saison treu bleiben: Man werde weiterhin auf junge Spieler aus der näheren Umgebung setzen, sagte Geschäftsführer Thomas Linzer. Das bedeute, der österreichische Kern mit Edi Pateka, Jonathan Knessl, Florian Koeppel, Jonathan Wess und Magdy Abou-Ahmed bleibe natürlich bestehen. Auch Gunners-Kapitän Sebastian Käferle verlängert seinen Vertrag und bleibt für zwei weitere Jahre mit an Bord. Das Gleiche gilt für den Hauptsponsor, die Unger Steel Group.

ORF/Fabian Schneider

Fünf Positionen zu besetzen

Nationalspieler Renato Poljak und die vier Legionäre Rob Howard, Brock Gardner, John Rauch und Derek Hanes werden dagegen den Verein verlassen. Es kommen also intensive Sommermonate auf Thomas Linzer zu. Es seien fünf Positionen neu zu besetzen, das bedeute einen hohen Recherche-Aufwand – in erster Linie von der sportlichen Führung. Er sei dann gefragt, wenn es darum gehe, Verträge abzuschließen, so Linzer. Die neue Saison in der Basketball-Superliga startet in etwa fünf Monaten.