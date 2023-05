Demo für Neusiedler See: B50 blockiert

Bei der Kundgebung beim Kreisverkehr auf der Burgenland Straße B50 waren etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit etwa 30 bis 40 Traktoren dabei. Neben den Landwirten und Weinbauern aus der Gemeinde unterstützten auch Bürger etwa aus Podersdorf, Weiden oder Neusiedl und Wien den Protest. Gekommen waren auch Vertreter von Segelclubs aus der Region. Auf zwei Transparenten war „See in Not“ oder „Stirbt der Neusiedler See, stirbt unser Lebensraum“ zu lesen.

Vom Joiser Gemeinderat initiiert

Zur Protestaktion rief der Gemeinderat von Jois auf. Man wolle so Landes- und Bundesregierung dazu auffordern, schnell Handlungen zur Rettung des Neusiedler Sees zu setzen – mehr dazu in Jois demonstriert für Rettung des Sees.

Fotostrecke mit 11 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

„Wir kämpfen für den Lebensraum und die Lebensqualität“, betonte Bürgermeister Johann Steurer (ÖVP) in seiner kurzen Ansprache. Dass vom See nur Lacken übrig bleiben oder er gar komplett verschwindet, wolle er sich gar nicht vorstellen: „Wir wollen keine Ratschläge geben, sondern mit der Aktion aufrütteln, dass man den Prozess beschleunigt, bevor der Wasserstand zu niedrig wird.“

Der See müsse für die Region am Leben erhalten bleiben, verwies Steurer auch auf eine entsprechende Resolution des Joiser Gemeinderats. Er erinnerte auch daran, dass es 1867, als der See tatsächlich trocken lag, die größte Abwanderung aus der Region gegeben habe.

ORF/Martin Ganster

Gemeinderäte sehen „katastrophales Risiko“

Die Joiser Gemeinderäte befürchten „drastische Folgen auf mehreren Ebenen“, wie es in einer Aussendung hieß. Eine Austrocknung des Sees wäre mit „katastrophalem Risiko“ verbunden. Die Marktgemeinde fordert unter anderem ein beschleunigtes Verfahren, mehr Einbindung der Seegemeinden bei der Rettung und eine Verbesserung der Kommunikation über die Bundeslandgrenzen hinweg.

Grafik: APA/ORF; Quelle: Wasserportal Burgenland

Die Burgenland Straße, B50, war aufgrund der Protestaktion im Bereich der Ortsdurchfahrt von Jois blockiert, der Berkehr wurde großräumig umgeleitet. Für gewöhnlich queren hunderte Autos in der Früh den großen Kreisverkehr in Jois.

Dorner für einen Schulterschluss

Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) plädierte in einer Aussendung für einen Schulterschluss: „Eine nachhaltige Lösung für den See wird nur dann erreicht, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Er verwies darauf, dass seit drei Jahren intensiv an einer Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung der Trockenheit gearbeitet wird – auf breiter Ebene und in unterschiedliche Richtungen. Die Erhaltung des Naturraums habe oberste Priorität, betonte Dorner.

Grüne: Blockade geht völlig am Problem vorbei

Kritik an der Aktion in Jois kam von den Grünen. „Wenn mit Dieseltraktoren eine Straßenblockade errichtet und dabei behauptet wird, den Neusiedler See retten zu wollen, geht das völlig am Problem vorbei“, meinte Landessprecherin Regina Petrik. Sie forderte viel eher, die Ursachen der Erderwärmung zu bekämpfen. Dann könne sich der See auch nach seinem eigenen Rhythmus eines Steppensees wieder erholen, so Petrik.