Landwirtschaftskammer vor großen Herausforderungen

Die Landwirtschaftskammer Burgenland hat 111 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über ein Jahresbudget von zehn Millionen Euro. Sieben Millionen zahlen die Grundeigentümer über die Kammerumlage, rund 1,3 Millionen kommen vom Bund und etwa 1,6 Millionen vom Land.

Über den Anteil des Landes gibt es seit Jahren Diskussionen. Auch heuer ist bisher kein Geld vom Land geflossen. Aus dem Büro von Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) hieß es dazu: „Da es in der Vergangenheit seitens der Landwirtschaftskammer zu Verzögerungen gekommen ist, konnte der Prozess noch nicht abgeschlossen werden. […] Es wurde vereinbart, nach Abschluss dieses Prozesses einen mehrjährigen Fördervertrag zwischen Landwirtschaftskammer und Land Burgenland abzuschließen, um die Finanzierung der Landwirtschaftskammer langfristig abzusichern.“

Große Herausforderungen

Nicht nur die Interessensvertretung kämpft ums Geld. Die Bauern sind derzeit mit einem massiven Preisverfall beim Getreide konfrontiert. So wurde beispielsweise Qualitätsweizen im Vorjahr um rund 400 Euro pro Tonne an der Börse gehandelt, aktuell sind es nur rund 240 Euro. Dazu kommen hohe Sprit- und Energiekosten. Der Anbau von Gemüse im Glashaus rechnet sich kaum mehr. Der Fleischmarkt wiederum ist von großen Preisschwankungen betroffen.

Und wie ein Damoklesschwert hängt der Klimawandel über der Landwirtschaft. Extreme Dürreperioden, Frost und Überschwemmungen haben in den vergangenen Jahren den Bäuerinnen und Bauern zu schaffen gemacht.

Berlakovich hofft auf Einigung mit Land

Bei der Finanzierung der Landwirtschaftskammer gäbe es Auffassungsunterschiede, sagte Präsident Nikolaus Berlakovich am Samstag in „Burgenland heute“. Das Land habe eine Firma mit der Prüfung der Landwirtschaftskammer beauftragt. Dabei sei festgestellt worden, „dass wir seitens des Landes unterfinanziert sind“, so Berlakovich. Andere Länderkammer bekämen von ihren Bundesländern mehr Geld pro Betrieb. „Daher haben wir uns auf einen Weg verständigt, mit dem Land. Die Verhandlungen laufen, aber es gibt halt noch Auffassungsunterschiede. Aber unter dem Strich hoffe ich, dass wir jetzt zu einer Einigung kommen. Es ist möglich“, so Berlakovich.

Berlakovich im „Burgenland heute“-Interview mit Raphaela Pint

„Faktum ist, dass wir in etwa 110 Euro vom Land pro Betrieb bekommen. Im Schnitt bekommen die österreichischen Kammern 260 Euro vom jeweiligen Bundesland für ihre Kammer – das heißt das doppelte Geld. Und dann kann man natürlich schon anders arbeiten. Und ich bin positiv gestimmt, weil der Landeshauptmann hat ja gesagt, es soll eine nachhaltige Finanzierung geben. Wir sind sehr dafür. Und ich denke mir, dass man sich einigen kann und ich hoffe, dass es jetzt endlich dazu kommt.“

Zum Thema Trockenheit sagte Berlakovich, dass die Bauern schon lange dahingehend berate, sorgsam mit Wasser umzugehen und Kulturen anzubauen, die weniger Wasser bräuchten. Jedem sei bewusst, dass Wasser ein hohes Gut sei. In Sachen Teuerung sagte Berlakovich, dass auch die Landwirte wissen wollen, warum die Lebensmittel in den Supermärkten so teuer sind, denn der Anteil der Landwirte sei nicht so hoch. Er hoffe diesbezüglich auf einen Gipfel mit dem Bundeskanzler, der Transparenz bringen solle.