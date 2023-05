Wie die Feuerwehr in einer Aussendung mitteilte, war der Lenker in einer Rechtskurve mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und landete in weiterer Folge im Straßengraben.

Mittels Kran und Hebekreuz wurde der Pkw von den Feuerwehrleuten wieder auf die Straße gehoben und mit dem schweren Rüstfahrzeug abtransportiert. Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr eine Stunde.