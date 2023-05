"Her*spectives“ in Siegendorf

Die neue Ausstellung „Her*spectives“, in der Galerie Kunstraum in Siegendorf, wurde von Kunstsammler Mario Müller extra für die Kunstinitiative „offen“ vorbereitet. Zu sehen sind Werke internationaler Künstlerinnen, die ihren eigenen Körper ins Zentrum ihrer Arbeiten stellen. „Wir haben eine sehr große Sammlung und es ist wichtig, dass man diese auch der Öffentlichkeit öffnet. Diese Aktion der offenen Galerie bietet natürlich die beste Möglichkeit dazu. Die Leute wollen einfach reinkommen und sich das anschauen“, so Müller.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Der eigene Körper im Mittelpunkt

Der eigene Körper spielte vor allem bei Künstlerinnen der 1960er und 1970er Jahre eine wichtige Rolle. In diesen Jahren erfolgten fundamentale Veränderungen auf sozialer, politischer und kultureller Ebene, ein Widerstand gegen die konservative Lebensweise, gegen Rassismus und die ungleiche Behandlung der Geschlechter.

„Für die damalige Zeit war das durchaus ein mutiger und radikaler Schritt und ist auch nicht immer einfach so angenommen worden, und ich glaube, bei vielen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlerin ist das vielleicht immer noch so. Wir haben sehr viele zeitgenössische Positionen, die ihre eigene Sexualität, ihre Lust, ins Zentrums des Werkes stellen, sowie bestimmte Geschlechterrollen, Normen oder bestimmte Anforderungen an die Frau“, so Kuratorin Marion Schimetits.

Offene Häuser im ganzen Burgenland

Zu sehen sind im Kunstraum Siegendorf Arbeiten von Valie Export, Ulrike Rosenbach, Carolee Schneemann, Jane Anderson, Sevda Chkoutovas, Karen Holländer, Vanessa Beecroft, Julia Faber, Mercedes Helnwein, Anouk Lamm Anouk, Gerda Fassl, Elena Steiner, Jolanda Richter und Birgit Sauer und zwar kommenden Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr im Rahmen der Kunstinitiative „offen“. Im Mittel- und Südburgenland öffnen Künstlerinnen und Künstler am 4. Juni die Türen.