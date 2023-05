Europatag: Sagartz zieht Bilanz

Europa beginne in den Gemeinden, betonte Sagartz bei einer Pressekonferenz am Freitag. Deshalb sei es ihm wichtig, mit den Burgenländerinnen und Burgenländern im Gespräch zu bleiben – etwa über sein Europa-Büro in Oberwart und Gemeindebesuche. Fast 400 Burgenländerinnen und Burgenländer besuchten Sagartz im vergangenen Jahr auch in Brüssel, um sich persönlich ein Bild von den Institutionen zu machen. Ein Schwerpunkt von Sagartz’ Arbeit als Europaabgeordneter ist der Kampf gegen Krebs. Er habe Vernetzungstreffen mit Ärzten aus Ungarn, Slowenien und der Slowakei und eine Reise zu einem renommierten Forschungszentrum in New York organisiert, so Sagartz.

Kampf gegen Krebs im Fokus

„Im Burgenland stirbt jedes Jahr ein ganzes Dorf: Rund 700 Menschen verlieren den Kampf gegen Krebs. Ich war selbst mit 23 Jahren Patient, bin Gott sei Dank heute gesund. Aber ich weiß, das stellt das gesamte Leben auf den Kopf, nicht nur das eigene, sondern das der Familie oder Freunde der Berufskollegen. Und genau deshalb ist mir dieses europäische, vernetzte Denken so wichtig. Ich glaube, in der gemeinsamen Erforschung von Therapiemöglichkeiten und neuen Medikamenten ist diese Zusammenarbeit lohnenswert“, so Sagartz. Im September will Sagartz daher einen Vier-Länder-Krebskongress in Eisenstadt organisieren.