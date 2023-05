ÖH-Wahlen: Hoffen auf höhere Wahlbeteiligung

Rund 9.000 Studierende im Burgenland können nächste Woche entscheiden, wer sie in Zukunft vertreten soll. In erster Linie ist die ÖH Ansprechpartner für Studierende, wenn sie Fragen rund um die Hochschule und das Studium haben, etwa wenn es um organisatorische Dinge, ein Auslandssemester oder finanzielle Unterstützung geht. Eine wichtige Angelegenheit also, sollte man zumindest meinen. Denn richtig informiert und vorbereitet auf die Wahl scheinen nur die Wenigsten zu sein.

Studierende der FH Burgenland über die ÖH-Wahlen und ihre Wünsche

Die Wahlbeteiligung bei den ÖH-Wahlen liegt seit Jahren deutlich unter 30 Prozent. „Es ist so, dass die ÖH-Arbeit sehr im Hintergrund passiert. Viele sind sich vielleicht nicht direkt bewusst, inwiefern die ÖH auf Bundesebene einen gewissen Einfluss nehmen kann bzw. Position beziehen kann, zu bildungspolitischen Entscheidungen, die den Hochschulbereich betreffen“, so Florian Kaltenegger, ÖH-Vorsitzender an der FH Burgenland.

ORF

Per Brief oder vor Ort: Drei Ebenen zu wählen

Wenn im Burgenland gewählt wird, dann an der Pädagogischen Hochschule und der Fachhochschule. Die Wahl findet direkt vor Ort oder per Brief statt. Neben verschiedenen Listen stellen sich auch einzelne Studierende direkt der Wahl. Insgesamt gibt es drei Ebenen: Gewählt wird eine Vertretung auf Bundesebene, eine für jede Hochschule und eine Vertretung, die sich für Anliegen bestimmter Studiengänge einsetzt.

ORF

„Von Seiten der Studierenden ist es natürlich gewünscht, eine gewisse Form der Flexibilität zu haben, sowie neue Lehrformen oder hybride Teilnahmen an Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Hier sind wir immer im Austausch und versuchen das Bestmögliche umzusetzen“, sagt Gernot Hanreich, Rektor der FH Burgenland. Gewählt wird bei den ÖH-Wahlen von 9. bis 11. Mai.