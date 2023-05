Beachvolleyball-Saison startet in Neusiedl am See

Das Turnier in Neusiedl ist nicht nur der Saisonauftakt des heimischen Turnierjahres. Es zählt auch zur höchsten Kategorie, was Preisgeld und Punkte betrifft, zur Masters Kategorie. Das Turnier zählt zu den wichtigsten Sportereignissen im Burgenland in diesem Frühjahr. „Es ist wahnsinnig toll für das Sportland Burgenland, diese internationale Sportart im Burgenland zu haben. Das ist auch Werbung für das Burgenland. Auch die Location hier in Neusiedl ist eine, die herzeigbar ist“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

ORF

Das Beach Volleyball-Masters zieht auch internationale Starter an. Es passt laut Burgenland Tourismus-Chef Didi Tunkel auch perfekt zum derzeit laufenden See Opening. „Neusiedl am See ist bereit, im Rahmen dieses See Openings – mit vielen Veranstaltungen rund um den See – jetzt auch diese Tour hier eingebettet zu haben“, so Tunkel.

„Super Turnier“ als Saisonauftakt für Petutschnig

Sportlich gesehen wird das Turnier international guten Beachvolleyball-Sport bringen. Österreichs beste Paare bei Damen und Herren sind am Start. Aus burgenländischer Sicht richtet sich die Aufmerksamkeit auf Lorenz Petutschnig. Der Bad Sauerbrunner spielt mit Florian Schnetzer. Es ist sein erstes Turnier des Jahres. „Wir freuen uns extrem darauf. Es ist ein super Turnier für uns. Es ist extrem gut besetzt. Wir wissen, dass wir wirklich in jedem Spiel Vollgas geben müssen. Aber das werden wir machen, und dann freuen wir uns auf coole Spiele daheim“, so Petutschnig.