Evangelischer Frauentag: Viele Teilnehmerinnen

Es herrsche nach der schwierigen Zeit der Pandemie wieder eine richtige Aufbruchstimmung, sagte Hackl zu Beginn des Evangelischen Frauentages im Gespräch mit ORF Burgenland-Reporterin Gabi Schiller. Auf dem Programm stand unter anderem ein Theatergottesdienst, so Hackl.

„Kirche will zukunftsfähig werden“

„Die Evangelische Kirche Österreich möchte zukunftsfähig werden, und dazu hat sie 50 Projekte ins Leben gerufen. Und eines dieser Projekte ist der Theatergottesdienst. Es geht dabei um Katharina von Bora und Sophie Scholl. Beide haben aus ihrem Glauben heraus mutig gehandelt und sich eigentlich den gängigen Formen widersetzt. Sophie Scholl hat das mit ihrem Leben bezahlt. Katharina von Bora hat Martin Luther den Rücken freigehalten“, sagte Hackl.

Auch Superintendent Robert Jonischkeit sprach angesichts der 260 Teilnehmerinnen von einer „gewaltigen und beeindruckenden Zahl“. Die Frauen bilden einen ganz aktiven Zweig der Kirche. „Seit der Reformation hat die Frau eine große Bedeutung in der evangelischen Kirche. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt auch umgesetzt ist, seit vielen Jahren schon, dass Frauen auch wirklich in der Kirche alles machen können, sowohl vom Amt her alle Funktionen ausfüllen können, als auch im ehrenamtlichen Bereich“, so Jonischkeit.