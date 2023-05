Generalplaner für KUZ Güssing bestellt

Der Generalplaner für den Umbau des Kulturzentrums steht fest und wurde am Donnerstagvormittag im Zuge einer Pressekonferenz präsentiert: Es handelt sich dabei um eine Arbeitsgemeinschaft der beiden Firmen „eep architekten ZT GmbH“ und „Tritthart + Herbst Architekten ZT GmbH“.

eep architekten & Tritthart + Herbst Architekten

Das Kulturzentrum Güssing (KUZ) ist im Stil des Brutalismus errichtet. Es dominiert also der rohe Beton. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, was eine Herausforderung für die Planer des Umbaus darstellt. Sie setzen auf den Baustoff Ziegel, der in der Region eine große Tradition hat, und errichten auf einem freien Platz hinter dem Kulturzentrum einen großzügigen Outdoorbereich mit bis zu 550 Sitzplätzen.

„Es ist uns wichtig, dass der Bereich, der außen neu dazukommt, einen Platz schafft, der hinter dem Gebäude neu entsteht. Es ist wichtig, dass diese Bühne so situiert ist, dass sie von der Straße aus schon sichtbar ist“, sagt Gregor Tritthart, einer der verantwortlichen Architekten, bei der Präsentation der Pläne am Donnerstag.

23 Millionen werden investiert

Das Investitionsvolumen beträgt rund 23 Millionen Euro. Laut Gerald Goger von der Landesimmobilien Burgenland GmbH starten die Bauarbeiten Ende des Jahres. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Der große Saal im Inneren wird neu gestaltet, ebenso das Restaurant.

Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ) geht von rund 40.000 Besuchern im Jahr aus und von einer Wertschöpfung von mehr als einer Million Euro. Güssing sei laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kulturpolitisch ein wichtiger Standort. „Es gibt sehr viele Privatinitiativen und es gibt viele Initiativen von Vereinen. Diesen Initiativen muss man natürlich auch am Ende des Tages, als Verantwortungsträger im Land auch Rechnung tragen“, so Doskozil.