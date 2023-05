Petrik kritisiert Raumplanungsgesetz

Damit werden „erst recht hunderttausende Quadratmeter Natur vernichtet werden. Und zwar sogar im Auftrag des Landes“, so Petrik in einer Aussendung. Als Beispiel nennt Petrik Businessparks in Nickelsdorf, Kittsee, Steinberg-Dörfl und Heiligenkreuz, die vom Land unterstützt werden. Petrik kündigt einen weiteren Antrag dazu an.