Chronik

Spezialanzüge für Feuerwehrleute

Bei der Zugkollision in Kittsee (Bez. Neusiedl a. See) ist gefährliche Salpetersäure ausgetreten. Die Feuerwehrleute waren mit Chemikalienschutzanzügen im Einsatz, die erst kürzlich für solch gefährliche Einsätze angeschafft wurden. Die Anforderungen an die burgenländischen Feuerwehrfrauen und -männer steigen nämlich stetig.