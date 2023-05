Immobilienpreise gefallen – nur Eisenstadt teurer

In nahezu allen Landeshauptstädten – mit Ausnahme von Eisenstadt – waren die Angebotspreise für Wohnungseigentum heuer bisher rückläufig. So sanken die Quadratmeterpreise in St. Pölten im Schnitt um fast 12 Prozent auf 2.915 Euro, in Linz um 3,8 Prozent auf 4.238 Euro, in Graz um 2,2 Prozent auf 4.040 Euro, in Bregenz um 1,6 Prozent auf 5.601 Euro, in Klagenfurt um 1,4 Prozent auf 3.784 Euro, in Innsbruck um 1,3 Prozent auf 7.182 Euro und in Salzburg um 0,8 Prozent auf 6.530 Euro.

Demgegenüber stiegen die Preise in der burgenländischen Hauptstadt um 2,2 Prozent auf 3.898 Euro pro Quadratmeter – Eisenstadt ist jetzt teurer als Klagenfurt.