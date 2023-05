Gemeinden: Schwierige Personalsuche

Wo es früher Wartelisten für einen Job in der Gemeinde gegeben habe, müsse man jetzt nach Arbeitskräften suchen – so beschreiben die Verantwortlichen von Gemeindevertreterverband und Gemeindebund die aktuelle Lage bei der Personalbesetzung in burgenländischen Gemeinden. Vor allem qualifiziertes Personal zu finden, werde immer mehr zur Herausforderung, heißt es. Das betreffe schon jetzt besonders Kindergartenpädagoginnen, aber zunehmend auch die Amtsleitung.

Amtsleitung: Verantwortung wird immer größer

Denn die rechtliche und fachliche Verantwortung der Amtsleiterinnen und Amtsleiter wird immer größer. Ein Beispiel vom Gemeindevertreterverband dazu: Während der Pandemie etwa hätten die Gemeinden alle paar Wochen neue Vorschriften umsetzen müssen. Noch sei die Personalsituation in den burgenländischen Gemeinden nicht bedrohlich, aber Nachbesetzungen wegen Pensionierungen und bei längeren Krankenständen würden immer schwieriger, so die Interessensvertretung der Gemeinden.