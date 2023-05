Land setzt weiter auf gezielte Förderungen

Die österreichische Wirtschaftsleistung ist laut WIFO im ersten Quartal des heurigen Jahres gegenüber dem Vorquartal gesunken, und zwar um 0,3 Prozent. Wirtschaftslandesrat Schneemann spricht im Fall des Burgenlands von einer „Stabilisierung der Wirtschaft auf hohem Niveau“. Das Land will die Unternehmen mit gezielten Förderungen unterstützen, wie schon im Vorjahr. „Es sind 38 Millionen an Förderzusagen gemacht worden und diese haben ein Investitionsvolumen von 170 Millionen Euro ausgelöst. Insgesamt sind circa 500 Förderfälle von der Wirtschaftsagentur Burgenland abgewickelt worden“, so Schneemann.

„Gemeinschaftlich investieren und lukrieren“

Neue Fördervorhaben im laufenden Jahr betreffen schwerpunktmäßig die Entwicklung von Gewerbegebieten, an denen jeweils mehrere Gemeinden beteiligt sind. Bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), Oberpullendorf und Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) entstehen diese Business-Parks mit Unterstützung des Landes, abgewickelt über die Wirtschaftsagentur WIBUG.

Ziel sei es, möglichst viele Gemeinden eines Bezirks als Mitgesellschafter zu gewinnen, so WIBUG-Geschäftsführer Harald Zagiczek. „Das hat den Vorteil, dass gemeinschaftlich an einem Standort investiert wird, aber auch die zukünftig zu lukrierenden Steuereinnahmen langfristig unter den Gemeinden aufgeteilt werden“, so Zagiczek. Die WIBUG investiert heuer auch vermehrt in Forschung und Innovation im Burgenland. Förderungen fließen besonders in Projekte zur Energieproduktion und -Einsparung.