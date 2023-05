Surf Opening: 18-Jähriger holt Gesamtsieg

Wie jedes Jahr markiert das Surf Opening den Auftakt der European Freestyle Pro Tour. Wer sich hier gut schlägt, ist oft auch im späteren Saisonverlauf vorne dabei. Obwohl der Wasserstand des Neusiedler Sees nach wie vor auf einem Rekordtief ist, waren die Bedingungen für die Weltelite im Freesytle-Windsurfen aufgrund der Windverhältnisse ideal.

Rückkehr nach langer Verletzungspause

Am Ende gewann der junge Deutsch-Grieche Lennart Neubauer. Zum ersten Mal holte er in Neusiedl den Sieg. Die gesamte Vorjahressaison verpasste er mit einer schweren Knieverletzung. Umso größer war die Freude bei der Siegerehrung. „Nach dem Event musste ich mich erstmal an den See setzen, um zu verstehen, was passiert ist. Es war mein erster Event-Gewinn jemals und dann noch so einem schweren Jahr mit Reha und viel Training“, so Neubauer.

ORF

In Erinnerung bleiben werden auch die Tow-in-Bewerbe im Anschluss an die Contests. Im Rahmen dieser Bewerbe werden die Surfer von einem Jetski gezogen. Generell steht das Surf Opening immer auch im Zeichen der Show. Es sei Abends durchaus später geworden und man habe das umfangreiche Rahmenprogramm durchaus genützt, so der ehemalige Staatsmeister im Freestyle-Windsurfen, Michael Czech.

ORF/Fabian Schneider

Surf Opening läuft weiter

Für den Surf-Tross geht es jetzt schon wieder weiter zur nächsten Station. Spitzensport gibt es beim Surf Opening aber auch am kommenden Wochenende noch zu bestaunen. Dann schlagen am See die besten Beachvolleyball-Asse des Landes zum Auftakt der nationalen Pro-Tour auf.