LK-Vollversammlung: Berlakovich einstimmig wiedergewählt

Bei der konstituierenden Vollversammlung im Rittsteuersaal in der Landwirtschaftskammer in Eisenstadt gab es am Dienstag viel Applaus für Nikolaus Berlakovich. Er wurde einstimmig zum Landwirtschaftskammerpräsidenten gewählt und von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angelobt.

Zweite Amtszeit für Berlakovich

Für diese einstimmige Wahl zeigte sich der 61-Jährige Nebersdorfer sehr dankbar. „Die Herausforderungen können wir auch nur gemeinsam bewältigen. Ich denke mir in schwierigen Zeiten, Kriegszeit in Europa, unsichere Zeiten, Inflation, das sind viele Herausforderungen, die natürlich auch die Bauern betreffen. Wir wollen hochwertige, sichere, regionale und ausreichend Lebensmittel im Burgenland erzeugen, also das ist die erste Herausforderung, und dass sich die Menschen die Lebensmittel auch leisten können, dafür stehen wir und dafür arbeiten wir“, so Berlakovich.

Finanzierung mit Land noch offen

Der Vertragsabschluss zur Finanzierung der Landwirtschaftskammer mit dem Land steht noch aus. Man habe aber mit Landeshauptmann Doskozil gesprochen, dass man die Finanzierung unbedingt abschließen wolle, um die Beratungen und sämtliche Herausforderungen bewältigen zu können, so Berlakovich.

Klimawandel bleibt Herausforderung

Als große Herausforderung sieht Berlakovich auch den Klimawandel, von dem die Landwirtschaft besonders betroffen ist. Dabei sei die Sicherung der Wasserversorgung und die erneuerbaren Energien große Themen – die Landwirtschaft sei davon direkt betroffen, wolle aber auch positive Lösungen anbieten, so Berlakovich.

In der Landwirtschaftskammer wurden heute auch Vizepräsident Werner Falb-Meixner, Schriftführer und insgesamt 32 Kammerrätinnen und Kammerräte angelobt.