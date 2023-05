„Ordentliche“ Saisonbilanz für Gunners

Die Niederlage in Klosterneuburg am Sonntag sorgte für die Vorentscheidung. Die Gunners verloren die Serie mit 1:3 und verpassten damit den Einzug ins Semifinale – mehr dazu in Oberwart Gunners scheitern in der Basketball-Superliga. Präsident Thomas Linzer zeigte sich enttäuscht, wollte aber nicht unbedingt von einem überraschenden Aus sprechen. „Weil die Resultate der laufenden Meisterschaft gezeigt haben, dass die Teams zwischen den Tabellenplätzen drei und sieben absolut auf gleichwertiger Augenhöhe sind“, so Linzer.

19 Siege bei 32 Spielen

Damit ist die Saison für die Gunners zu Ende. Was bleibt, ist der Halbfinaleinzug im Cup sowie das Viertelfinal-Play-Off in der Liga. Für Linzer keine überragende, aber eine ordentliche Saison. Die Saisonbilanz sei alles in allem positiv. „Wenn wir mit unserer jungen Mannschaft in der regulären Meisterschaft trotz zahlreicher Verletzungsprobleme von 32 Spielen 19 gewinnen, dann ist das das Maximum, das wir mit unseren Möglichkeiten erreichen können. Ein Semifinale wäre aber natürlich für alle eine super Sache gewesen“, sagte Linzer.

ORF/Philip Dirnbeck

Höhen und Tiefen

Für die Oberwarter also eine Saison mit Höhen und Tiefen. Viele junge Spieler hätten sich gut entwickelt, so Linzer. Der Blick in die Zukunft positiv, wenngleich man den weitverbreiteten Anspruch korrigieren müsse, dass Oberwart jedes Jahr um den Titel mitspielen sollte. Das sei angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen unrealistisch, sagte Linzer.

Um den Titel spielen heuer übrigens die beiden Top-Teams Wien und Gmunden sowie Klosterneuburg. Diese drei Teams stehen fix im Semifinale. Ums letzte Ticket matchen sich noch St. Pölten und Wels.