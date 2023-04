Blackbirds holen Meistertitel

Güssing dominierte das Spiel gegen die Mistelbach Mustangs von Beginn an und lag zur Pause schon um zehn Punkte voran. Im weiteren Spielverlauf kamen die Niederösterreicher wieder näher heran. Die Schlussphase verlief extrem spannend. Trotz Problemen bei den Freiwürfen behielten die Blackbirds die Oberhand und gewannen das Spiel schließlich 79:77.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Güssinger gewannen „Nervenschlacht“

„Dann war es eine Nervenschlacht, mit dem – muss ich auch sagen – glücklicheren Ende für uns“, sagte Blackbirds-Trainer Daniel Müllner. Er sei unheimlich stolz auf seine Spieler und auf alle Fans, die die Blackbirds angefeuert haben. Man sei nicht mehr die jüngste Mannschaft und habe sehr, sehr hart kämpfen müssen, meinte Blackbirds-Kapitän Sebastian Koch: „Aber in den wichtigen Momenten haben wir dann doch noch einmal unser Herz in die Hand genommen und die Partie durch den Kampf entschieden.“

Gunners müssen gewinnen

In der Basketball-Superliga kämpfen die Oberwart Gunners am Sonntag gegen das Aus in den Playoffs. Sie liegen in der Viertelfinalserie gegen Klosternaueburg 1:2 zurück und müssen in Klosterneuburg gewinnen, wenn die Saison nicht vorzeitig enden soll. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.