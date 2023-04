Neue Servicestelle für Kunstschaffende

Die Juristin Danijela Ilic leitet die neue Servicestelle, die Teil des Kulturpakets 2023 ist. Sie sehe es als ihre Aufgabe, den kreativen Menschen mit juristischem Wissen, Kenntnissen der Förderlandschaft und individueller Beratung den Alltag zu erleichtern, so Ilic. Beraten wird in den Bereichen Arbeitsrecht, Sozialrecht, Betriebswirtschafts- und Steuerrecht.

Kontakt zur Kultur-Servicestelle: Telefon: 057 600 2356

E-Mail: servicestelle.kunst@bgld.gv.at

Neben der Beratung soll die Servicestelle unter anderem auch über bestehende Unterstützungsleistungen und Förderungen informieren und auf das Zielpublikum fokussierte Workshops – beispielsweise in den Bereichen Urheber- und Kunstrecht – anbieten. Das Land habe die Aufgabe, die besten Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur zu schaffen, dazu gehöre auch diese neue Servicestelle, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Beratungstermine können jederzeit telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Anfragen per E-Mail sind ebenfalls möglich.