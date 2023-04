Babler wirbt im Burgenland um Stimmen

Rund 40 Interessierte kamen am späten Vormittag ins Cafe Oide Ordi in Zemendorf, um mehr über die politischen Pläne und Ideen des Traiskirchner Bürgermeisters zu erfahren. Es gehe ihm unter anderem um die Arbeitszeitverkürzung, die Gleichstellung der Frauen, den Umwelt- und Klimaschutz und das Thema Gesundheit, erklärte Babler in seiner 90-minütigen Rede. Immer wieder unterstrich er, dass die Reichen zur Kasse gebeten werden müssten und die Menschen nicht zu Almosenempfängern werden dürften.

Babler betonte bei seinem Auftritt im Burgenland auch, dass er kein Populist sei, der vor den Boulevardmedien in die Knie gehe. Organisiert wurde Bablers Veranstaltung in Zemendorf vom ehemaligen Landesvorsitzenden der Kinderfreunde, Andreas Posch. Er war 2015 als Reaktion auf die rot-blaue Koalition im Burgenland aus der SPÖ ausgetreten und versteht sich als „Unabhängiger mit eigener Meinung“.