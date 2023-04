Vila Vita Umbau kurz vor Fertigstellung

Wo sich sonst die Hotelgäste tummeln, waren Ende April noch die Handwerker unterwegs. Es handle sich durchwegs um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen aus der Region, so die Geschäftsführung, denn nur mit ihnen könne man so einen Umbau in nur sechs Monaten realisieren. Ab 5. Mai erwartet die Gäste nun ein runderneuertes und vergrößertes Feriendorf in Pamhagen.

Weitere 19 Gästehäuser im Seebereich

Zu den bestehenden 20 Residenzen am See wurden weitere 19 Gästehäuser gebaut. Die erste Häuserzeile ist kurz nach dem Beginn des Coronavirus-Lockdowns eröffnet worden. „Da ist es uns wirklich zugutegekommen, dass genau diese Kategorie, das Wohnen am See, bei den Gästen besonders gut angekommen ist. Und das hat uns dazu bewogen, dass wir relativ zeitnahe jetzt diese zweite Bauphase umgesetzt haben“, sagte Geschäftsführer Joe Gelbmann.

Gesamte Anlage in Sachen Heizung autark

Im Hotel wurden Fenster und Wärmedämmung erneuert. Die Photovoltaikanlagen sollen vergrößert werden. Bis zu 80 Prozent des benötigten Stroms will man künftig selbst erzeugen. Beim Heizen ist die Vila Vita dank einer Biomasseanlage schon jetzt autark. „Wir haben die Nachhaltigkeit gerade hier mit Biomasse vollständig neu ausgebaut und auf den neuesten Stand der Technik mit Wärmerückgewinnung gebracht. Wir können jetzt diese 200 Hektar mit mehr als 700 Betten mit den Angeboten Wellness, Konferenz und Seminar energieautark mit thermischer Energie versorgen“, so Projektmanager Bert Jandl.

Rund 25 Millionen Euro investiert

Die Vila Vita wurde im Jahr 1990 gebaut. Manche Bereiche mussten erneuert werden. „Wir haben begonnen, die Küche zu sanieren und zu erweitern. Dann wurden neue Zugangswege und Kühlhäuser geschaffen und ein neues Restaurant für die Mitarbeiter. Wenn man schon bei der Küche ist, ist es naheliegend, dass man auch das Restaurant gleich mit saniert", so Gelbmann. Der Wellness-Bereich wurde um ein Saunadorf ergänzt. Rund 25 Millionen Euro hat der Eigentümer, eine deutsche Unternehmerfamilie, in den Umbau der Vila Vita investiert