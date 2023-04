Gunners geraten wieder in Rückstand

Für die Oberwart Gunners war der Donnerstagabend zum Vergessen. Die Klosterneuburg Dukes waren so ziemlich allen Belangen überlegen und zogen von Beginn an davon. Zur Pause lagen die Gunners bereits mit 16 Punkten im Rückstand. „Ich glaube, dass wir einfach von Beginn an mit zu wenig Intensität hineingegangen sind. Wir haben den Ball nicht dorthin gebracht, wo es das Ziel war. Klosterneuburg ist eine gute Mannschaft, die das sofort bestraft“, so Kapitän Sebastian Käferle.

Gunners beweisen Comeback-Qualitäten

Nach Seitenwechsel dann eine kurze Hoch-Phase der Gunners. Mit dem Publikum im Rücken kamen die Oberwarter bis auf fünf Punkte Rückstand an die Niederösterreicher heran. Die Aufholjagd kostete aber zu viel Kraft. In Führung konnten die Gunners nicht mehr gehen. „Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Kraft das kostet, wenn man immer nur hinten nachläuft. Dann entscheiden Kleinigkeiten. Ein vergebener Wurf, der bei uns daneben geht, obwohl er offen war, und der dann bei ihnen hineingeht“, so Käferle.

ORF/Philip Dirnbeck

Gunners müssten am Sonntag gewinnen

Am Ende verlor Oberwart die Partie mit 54 zu 73 gegen Klosterneuburg. Die Niederösterreicher können mit einem Heimsieg am kommenden Sonntag damit die Serie gewinnen und die Saison der Gunners beenden. So weit will man in Oberwart aber natürlich noch nicht denken. „Wir werden spielerische Lösungsansätze suchen und finden. Aber wir haben ein Limit. Wir werden versuchen, dieses Limit zu überschreiten“, so Headcoach Horst Leitner.

Die Devise für die Oberwarter ist allerdings klar. „Es ist ein Spiel, mehr ist es nicht. Es ist noch immer nur ein Spiel“, so Leitner. Spiel vier der Viertelfinal-Serie zwischen Oberwart und Klosterneuburg findet am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr statt.