Wirtschaft

Lenzing kauft Biomassekraftwerk in Heiligenkreuz

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing kauft ein Biomassekraftwerk in Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf). Es soll den dortigen Standort mit Energie versorgen und rund 50 Prozent des bisherigen Bedarfs an Erdgas abdecken, teilte Lenzing am Donnerstag mit.