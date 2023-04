Eisenstadt: Anrainer kritisieren Wohnkomplex

In der Kirchengasse 31, im Stadtteil Oberberg in Eisenstadt, zu dem die Haydnkirche gehört, planen Investoren der Gesellschaft K & S Immo Gmbh einen Wohnkomplex. Er soll bis zu elf Meter hoch sein, mit sechs Wohnungen, einer Tiefgarage und zwei Reihenhäusern.

Doris Repay ist Nachbarin, ihr Garten grenzt an den Baugrund. „Wir Anrainer sind es gewohnt, dass wir in einem sehr beschaulichen Viertel leben, sehr viel Lebensqualität haben, und das wird uns jetzt genommen. Ich habe dann auf meiner Seite einen Monster-Koloss stehen“, so Repay.

K&S Immo GmbH: „Gebäude nicht zu groß“

Das Gebäude sei nicht zu groß, zu hoch, oder zu wuchtig, so Martin Klikovits, Geschäftsführer K&S Immo GmbH. „Wir haben uns an dem Bestand orientiert und aus unserer Sicht ist es verträglich für diese Region.“

Das Areal war vor langer Zeit ein Steinbruch. Einer der Baugegner befürchtet, dass seine jahrhundertealte Mauer durch die Grabungsarbeiten wegbricht. Bei der Einreichung habe man eine Baugrubensicherung dazugegeben, so Klikovits. „Wir machen Bohrpfahlwände, die gewährleisten, dass hier eine Standsicherheit gegeben ist, auch für die umliegenden Häuser“, so der Geschäftsführer weiter.

Vier Anrainer erheben Einspruch

Ein Nachbarhaus hat bei der Räumung des Grundstücks Schäden davongetragen. Aber lediglich durch einen Baggerzwischenfall so die Immo Gmbh, und das sei mittlerweile repariert. Insgesamt vier Anrainer mit Parteienstellung beeinspruchen das Bauvorhaben mithilfe eines Anwalts.

„Ich möchte für die Anrainer erreichen, dass der Bau, so wir er jetzt geplant ist, nicht umgesetzt wird. Dass er in der Größe redimensioniert wird, also kleiner ausgeführt wird, weniger Wohneinheiten, dass auch so weniger Belastung für die Anrainer gegeben ist“, so Rechtsanwalt, Markus Reinfeld.

Eine erste Bauverhandlung hat stattgefunden, eine Entscheidung ist also noch in der Ferne. Von der Stadt heißt es, wie alle Bauverfahren läuft auch dieses unter Beachtung des Verwaltungrechts.