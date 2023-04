Schüler unterstützten Bau einer Schule in Ostafrika

So reich das Land Tansania in Ostafrika an Naturschätzen ist, so arm sind die meisten der etwa 54 Millionen Einwohner. Bildung ist ein Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Eine Gruppe von Maturantinnen und Maturanten der HAK Oberwart wollte helfen, die Bildung zu fördern.

7.700 Euro an Spenden gesammtl

Die Jugendlichen realisierten die Fertigstellung einer Volksschule in dem Ort Dumila in Tansania. Bei dem Matura-Projekt kamen bisher 7.700 Euro zusammen. „Durch eine Crowdfunding-Kampagne haben die Schülerinnen und Schüler Sponsoren aufgetrieben, weshalb es dann zu diesem Spendenergebnis gekommen ist. Die Maturantinnen und Maturanten sind neue digitale Wege gegangen und haben das Projekt ideal umgesetzt“, so der Direktor Andreas Lonyai.

Felix Portschy

In Tansania gebe es keine gute Ausbildungsmöglichkeit. Die meisten würden in staatlichen Schulen unterrichtet, wo sie allerdings nicht so viel lernen würden. Man wolle eine Ausbildung mit einer guten Qualität in den Schulen ermöglichen, so Mathew Thazhathnukunnel, Provinzial der Provinz Ostafrika.

Felix Portschy

Schülerinnen und Schüler besuchten Schule

In der 244 Seiten langen Diplomarbeit beschäftigten sich die Jugendlichen auch mit den Themen Umwelt- und Naturschutz sowie der medizinischen Versorgung in Tansania. Sie durften einen Kreißsaal besuchen, indem sie lebende und auch tote Babys sahen, was die Schülerinnen und Schüler geschockt und belastet habe. Es habe aber auch positive Eindrücke, wie zum Beispiel Krankenhäuser für Frauen gegeben, so Schülerin Antonia Adelmann.

Felix Portschy

„Die Schulkinder in Afrika waren überrascht und haben sich sehr gefreut“, erzählte Schüler Felix Portschy. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte waren in den Herbstferien auf eigene Kosten vor Ort. Es war bereits das dritte Tansania-Projekt der HAK Oberwart.