Gartenbaubetriebe kämpfen ums Überleben

Die „Bracteantha Granvia“ steht seit Mittwoch im Rampenlicht der burgenländischen Gärtnereien, sie ist besser bekannt als Strohblume und ist die Blume des Jahres 2023.

Schwierige Situation der Gartenbaubetriebe

Bei der offiziellen Präsentation der auffallend großen goldgelben Strohblume verglich Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) die Blüte mit der Sonne Burgenlands, doch sie ließ die aktuell schwierige Situation für Gartenbaubetriebe nicht unerwähnt: „Die Energiekrise, die uns die letzten Monate begleitet hat, die selbstverständlich auch die Gärtnereien betroffen hat mit den gestiegenen Energiekosten.“

ORF

Photovoltaik als Lösungsansatz

Hier könne Photovoltaik einiges abfedern. Darüber hinaus sei es wesentlich, dass man die Menschen motiviert, regionale Produkte zu kaufen – die „Blume des Jahres“ könne hier helfen. Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich ruft zum Kauf der Strohblume auf und weist ebenfalls auf die schwierige Lage der 28 Gartenbaubetriebe des Burgenlandes hin. „Wir haben gehört, die Energiekosten, die teilweise explodieren, sind das große Thema. Solche Betriebe, die sehr energieintensiv sind, sind sehr stark betroffen. Auch die Betriebsmittel sind teurer geworden, die Teuerung hat auch die Betriebe erfasst“, so Berlakovich.

Versuchen die Krise zu „durchtauchen“

So wie der Betrieb von Albert Trinkl in Loipersbach (Bez. Mattersburg), wo die Blume des Jahres vorgestellt wurde – und wo er diese und viele weitere Pflanzen im Glashaus züchtet. „Wir haben voriges Jahr 14.000 Euro für Gas bezahlt. Die neue Vorschreibung war 75.000 Euro, beim Strom waren es statt 500 Euro 1.500 Euro“, so Trinkl.

Vielen Betrieben gehe es ähnlich – fünf bis sechs Betriebe seien in ihrer Existenz gefährdet, so Trinkl – also jeder fünfte Gartenbaubetrieb im Burgenland. Tun könne man nicht viel – manche versuchen, auf günstigere Heizsysteme zu wechseln. Aber am Ende müsse man versuchen, die Phase hoher Energiepreise durchzutauchen.