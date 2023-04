Vögel freuen sich über gefüllte Lacken

Zwischen dem Ostufer des Neusiedler Sees und dem Hanság liegen rund 45 Lacken, die auch den Charakter des Seewinkels mitprägen. Zur Erhaltung der Seewinkel-Lacken trägt deren periodisches Austrocknen bei. Nach unten hin ist der Lackenboden dicht. Steht dort das Grundwasser von unten an, wird durch die Kapillarwirkung Salz in das Salzlacken-System nachgeliefert. Reißt durch Absenkung des Grundwasserspiegels diese Verbindung ab, süßt die Lacke aus und droht zu verschwinden. Da sich die Lacken in chemischer Hinsicht und durch ihr unterschiedliches Bodensubstrat unterscheiden, ist die Erhaltung jeder einzelnen Lacke ein wichtiges Naturschutzziel. (Quelle: Nationalpark Neusiedler See/Seewinkel).

Derzeit gute Bedingungen

Die Bedingungen für das Beobachen sind derzeit nahezu ideal. Die Regenfälle der vergangene Tage haben die Lacken einigermaßen gefüllt. Das erfeut Hobby-Ornithologen und die Vögel, die hier Zwischenstation machen oder auch brüten.

„Man darf natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt alles wieder gut ist und alles funktioniert. Das Grundwasser ist nach wie vor zu niedrig, keine Frage. Aber es ist so, dass sicher für einige durchziehende Arten eine gewisse Grundlage geschaffen ist, dass man als Basis dienen kann, als Landeplatz und Tankstelle sozusagen“, so Forscher Harald Grabenhofer vom Nationalpark Neusiedler See/Seewinkel.

Exkursionen mit Interessierten

Grabenhofer ist auch regelmäßig mit Vogelliebhabern bei den Salzlacken im Seewinkel unterwegs. Der Experte erklärt diese einzigartigen Lebensräume. Die anwesenden Weihen, Wiedehopfe und Gänse zeigen sich davon unbeeindruckt und lassen sich geduldig beobachten. Hanna Löhmannsröben aus Pottsdam ist beeindruckt von dem vielfältigen Lebensraum. Und auch Christine Golderer aus Schwarzach schwärmt von der Landschaft.

„Bird Experience“ im Nationalpark

Die Exkursionen sind interessant für routinierte Ornithologen aber auch für Anfänger. Derzeit findet auch im Nationalpark Neusiedler See/Seewinkel die „Bird Experience“ statt, es wird ein vielfältiges Programm geboten, bestehend aus Exkursionen, Vorträgen und einer Fachmesse am kommenden Wochenende.