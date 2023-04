Gefahr für Radfahrer: Grüne fordern 30 km/h

In Ortsgebieten gebe es oft Probleme, weil „Radfahrerinnen unsichere Situationen erleben, weil die Geschwindigkeitsbegrenzungen von Autofahrenden nicht eingehalten werden“. Das sei vor allem für Kinder ein großes Sicherheitsproblem, sagte Regina Petrik, Klubobfrau der Grünen. Sie fordert daher eine 30 km/h-Beschränkung im Ortsgebiet überall dort, wo es auch RadfahrerInnen gibt und „das ist hoffentlich in allen Gemeinden der Fall“, so Petrik.

Anträge im Landtag

Mit Anträgen im Landtag wollen die Grünen das Fahrrad zum gleichwertigen Verkehrsmittel machen. „Wir brauchen nicht nur durchgehende Radschnellwege, sondern auch sichere und moderne Abstellmöglichkeiten. Radfahren muss sicher, leistbar und komfortabel werden“, forderte Petrik außerdem.

Derzeit gebe es immer noch viele Lücken zwischen den Radschnellwegen. „Solche Lücken würden für Autos sofort geschlossen werden. Wir wollen, dass das Fahrrad ein gleichwertiges Verkehrsmittel wird und dafür müssen zügig die Weichen gestellt werden“, so Petrik abschließend.