Radland: Fahrräder in 80 Prozent aller Haushalte zu finden

Jeder Dritte im Burgenland nutzt das Fahrrad mehrmals die Woche oder täglich als Verkehrsmittel, ein weiteres Drittel zumindest gelegentlich, so aktuelle Zahlen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Das Potenzial für den Radverkehr ist laut dem VCÖ im Burgenland groß, immerhin rund die Hälfte der Alltagswege ist kürzer als fünf Kilometer.

Fahrräder richtig ausstatten

„Wer das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzt, kommt auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung, spart sich einiges an Geld und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem Frühling steigt nicht nur die Temperatur, sondern auch die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Kürzere Strecken mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu fahren, helfe unter anderem dabei Geld zu sparen, so Gratzer.

ORF/Lukas Krenn

Der VCÖ erinnert daran, dass vor der ersten Ausfahrt ein Servicecheck beim Fahrrad wichtig ist: Das Fahrrad reinigen, Kette ölen, Reifen aufpumpen, das Funktionieren der Bremsen und der Lichter überprüfen, ebenso, ob die Bremsgummis in gutem Zustand und ob alle vorgeschriebenen Reflektoren vorhanden sind (vorne ein weißer und hinten ein roter Reflektor, die Rückstrahler können in den Scheinwerfer integriert sein; Reflektoren an den Pedalen sowie Speichenreflektoren oder in den Reifen integrierte Reflektorstreifen).

Neue Regelungen beachten

Seit vergangenem Oktober gibt es zudem neue Regelungen im Zusammenhang mit dem Radverkehr. So ist beim Überholen von Radfahrenden im Ortsgebiet ein Mindestabstand von 1,5 Metern und außerhalb des Ortsgebiets von zwei Metern einzuhalten. Auch ist nun Erwachsenen das sogenannte schützende Radfahren neben einem Kind erlaubt. Abgestellte Fahrzeuge dürfen außerdem nicht mehr in Radwege und auch nicht in Gehsteige hineinragen.