Jubel bei Blackbirds und Enttäuschung bei Gunners

Während die Güssinger Blackbirds in der zweiten Liga nach anfänglichem Rückstand das erste Spiel der Finalserie gegen die Mistelbach Mustangs mit 71:60 gewannen, unterlagen die Oberwarter in einem packenden ersten Viertelfinalspiel in der eigenen Halle den Klosterneuburg Dukes mit 92:93 nach knapp zweieinhalb Stunden und zwei Verlängerungen.

Knappe Entscheidung in Oberwart

Die Gunners standen dreizehn Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit schon mit dem Rücken zur Wand, kämpften sich durch einen Freiwurf von Rob Howard aber noch in die Verlängerung. Nach den ersten fünf Minuten stand es wieder Unentschieden. In Verlängerung Nummer zwei erzielten die Gäste aus Niederösterreich dann einen Punkt mehr.

„Ich glaube, es war ein sehr spannendes Spiel, vor allem für die Fans. Wir haben viel mitgenommen, viel gelernt und werden im zweiten Spiel von der ersten Minute an bereit sein“, so Kapitän Sebastian Käferle. Spiel zwei steht schon am Dienstag an. In Klosterneuburg haben die Gunners dann die Möglichkeit, in der „Best of five“-Serie auszugleichen.

Blackbirds können zu Hause Titel fixieren

Eine Etage tiefer in der zweiten Liga hatten die Güssing Blackbirds am Samstag Grund zum Jubeln. Nach anfänglichem Rückstand gewannen sie das erste Spiel der Finalserie gegen die Mistelbach Mustangs mit 71:60. Da in der zweiten Bundesliga nur eine „Best of three“-Serie gespielt, der Titel ist also schon in greifbarer Nähe.

„Es steht eins zu null, nicht mehr und nicht weniger. Wir werden uns jetzt super vorbereiten auf nächste Woche und werden natürlich versuchen, zu Hause den Sack zuzumachen“, so Headcoach Daniel Müllner. Vor eigenem Publikum gibt es dann nächste Woche am Samstag den ersten Matchball zum Titelgewinn.