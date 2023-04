Platz zu klein: Traum vom Aufstieg wohl geplatzt

Die Richtlinien sagen, dass der Platz in der höchsten Spielklasse des Burgenlandes 100 Meter lang und 64 Meter breit sein muss. Doch der Sportplatz von Mühlgraben ist deutlich schmaler und kommt nicht einmal auf eine Breite von 60 Metern. Für die Burgenlandliga müsste der Platz daher verbreitert werden.

Ausbau des Platzes unwahrscheinlich

In Mühlgraben stehen diesem Plan jedoch ein Bach auf der einen und eine Straße auf der anderen Seite im Weg. Es tue ihm für die Spieler leid, die alles tun würden, um vorne mitzuspielen, allerdings wäre eine Verbreiterung wirtschaftlich nicht zu stemmen, so Obmann Ernst Wolf. BFV-Präsident Günter Benkö sieht im ORF-Interview leider keinen Spielraum. Es sei natürlich schade, da die Vereine sehr viel opfern würden, um aufzusteigen, jedoch könne der BFV nicht laufend Ausnahmen genehmigen.

ORF

Der SV Mühlgraben erfüllt abgesehen, von der Größe des Platzes, alle anderen Vorgaben. Kabinen und Flutlicht sind hochmodern, außerdem ist die Tribüne erst im Vorjahr eröffnet worden. Der Platz werde auch von der Gemeinde als Veranstaltungsort genutzt und ist durch die LED-Scheinwerfer nachhaltig, eine Photovoltaikanlage sei ebenfalls geplant, so Wolf.

BFV: „Wird keine Strafen geben“

Bitter ist die Situation vor allem für die Mannschaft, die sich nach einer Traumsaison eine Aufstiegschance erarbeitete. „Jeder Sportler und Trainer will aufsteigen, wenn es allerdings nicht möglich ist, dann beeinflusst das in keinster Weise unsere Motivation“, so Trainer Johannes Posch.

ORF

Andere Aufstiegskandidaten wie Marz oder auch Halbturn haben weniger bis gar keine Probleme, die Kriterien zu erfüllen. Der Fall Mühlgraben ist also speziell. Der Fußballverband versichert aber, dass der Verein, sollte es für die Meisterschaft reichen, im Falle eines Nicht-Aufstiegs keine Sanktionen befürchten müsste. Der Verein könne in der Liga verbleiben, so Benkö.